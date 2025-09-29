Samsun Ayvacık’ta baraj suları çekildi, kara ortaya çıktı!

Samsun'un Ayvacık ilçesinde bulunan Suat Uğurlu Barajı’nda kapaklarda başlatılan bakım çalışmaları nedeniyle su seviyesi düşürüldü.

Suların çekilmesiyle kara yüzeye çıktı, gezinti gemileri karaya oturdu, uzun yıllar su altında kalan eski yapılar gün yüzüne çıktı.

Yeşilırmak Nehri üzerindeki Suat Uğurlu Barajı’nda 15 Eylül’de bakım çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Hasan Uğurlu Barajı dip seviyeye indirildi, ardından Suat Uğurlu Barajı’nın su seviyesi düşürüldü.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre baraj onarım işi kapsamında dolusavak kapaklarının kumlama ve boyaması, kapak kontrol ünitelerinin makaralarının ve contalarının değişimi gerçekleştirilecek.

Onarım sürecinin tamamlanmasının ardından Hasan Uğurlu Barajı’nda yeniden su depolanmaya başlanacağı bildirildi.

Yeşilırmak üzerindeki Suat Uğurlu ve Hasan Uğurlu Barajı hidroelektrik santralleri 1981 yılında hizmete alınmıştı.

KAYMAKAMLIKTAN UYARI

Ayvacık Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Kıymetli vatandaşlarımız;

Baraj gölü sularının çekilmesi ile vatandaşlarımızın balık tutmak, gezinmek v.b. maksadıyla ırmak havzası sahasına girmesi, balçığa saplanma, boğulma ve su canlılarının çürümesi sebebiyle halk sağlığı açısından tehlike arz etmektedir.

Olumsuz bir durumla karşılaşmamak adına her ne sebep ile olursa olsun ırmak havzası sahasına inilmemesi önemli rica olunur.”