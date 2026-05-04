4.05.2026 17:47:00
Samsun'da 56 yaşındaki erkek, gelinini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Samsun'da gelinine yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan erkek, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Canik ilçesinde, eşi 1 yıldır cezaevinde bulunan 2 çocuk annesi M.K. (23), kayınpederi A.K.'nin (56) kendisine elle tacizde bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

SES KAYITLARINI DELİL OLARAK SUNDU

M.K., kayınpederi ile olan konuşmasının ses kayıtlarını da delil olarak sundu.

Şikayet üzerine 3 çocuk babası A.K., Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

