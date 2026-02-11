Samsun’da acı olay: Dere yatağında cansız bedeni bulundu!

Samsun'un Canik ilçesinde 52 yaşındaki Musa Yarar, Yılanlıdere'de ölü olarak bulundu.

Olay, Canik'in Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Musa Yarar, Yılanlıdere yatağında suyun içinde fark edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yarar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yavuzselim Mahallesi Muhtarı Muhammet Aydın, "200 Evler'de ikamet eden kardeşimiz ırmak yatağında bulunmuştur. Gerekli inceleme yapıldıktan sonra adli tıp kurumuna kaldırılmıştır. Mahallemin başı sağ olsun" dedi.

Musa Yarar'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Şahsın yüksekten dereye düşmüş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.