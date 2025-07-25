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Samsun'da dehşet: Yeğeniyle sevgili olduğu için kapısına geleni bıçakladı

Samsun'da dehşet: Yeğeniyle sevgili olduğu için kapısına geleni bıçakladı

25.07.2025 12:24:00
Güncellenme:
DHA
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Samsun'da dehşet: Yeğeniyle sevgili olduğu için kapısına geleni bıçakladı

Samsun’un Atakum ilçesinde yeğeniyle sevgili olduğunu öğrenip evine gelen Serkan D.’yi (44) bıçakla yaralayan Rahman G. (30), gözaltına alındı. Şüphelinin 8 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Atakum ilçesi Körfez Mahallesi 5059'uncu Sokak'taki evde dün saat 23.00 sıralarında Serkan D., yeğeni Leyla D. ile Rahman G.’nin sevgili olduğunu öğrendi.

Serkan D., Rahman G.’nin evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Rahman G., Serkan D.’yi sol karın boşluğundan bıçakla yaraladı.

8 SUÇ KAYDI

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Öte yandan, şüpheli Rahman G.’nin 8 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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