Samsun'da eşinin kaburgalarını kıran şahıs tutuklandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Pazarcılık yapan O.Y. (32), evlerinde tartıştığı eşi H.Y.'yi (34) darbetti.

KABURGASINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Ağrıları geçmeyince Gazi Devlet Hastanesine başvuran H.Y.'nin çekilen röntgen filminde kaburgasında kırık olduğu tespit edildi. Hastanede tedavisi devam eden kadın, polise verdiği ifadede eşinden şikayetçi olmadı ancak tedbir kararı talebinde bulundu.

TUTUKLANDI

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan O.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.Y., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.