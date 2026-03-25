Samsun'da faciadan dönüldü! Otomobil ormanlık alana yuvarlandı: 7 yaralı

Türkmen Mahallesi kanyon yolu, 34 HK 0055 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alandaki şarampole devrildi ve takla attı.
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
7 KİŞİ YARALANDI
Yaralanan Durmuş K., Hamza Ali K., Mustafa K., Emine K., Recep K., Efnan Duru C. ve Nagihan C. ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.