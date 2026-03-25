Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samsun'da faciadan dönüldü! Otomobil ormanlık alana yuvarlandı: 7 yaralı

25.03.2026 09:59:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobilin ormanlık alana yuvarlandığı kazada 7 kişi yaralandı.

Türkmen Mahallesi kanyon yolu, 34 HK 0055 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alandaki şarampole devrildi ve takla attı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan Durmuş K., Hamza Ali K., Mustafa K., Emine K., Recep K., Efnan Duru C. ve Nagihan C. ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İlgili Konular: #Samsun #Orman