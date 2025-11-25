Samsun'da gıda denetimi: 20 milyon TL'yi aşan ceza!

İl genelinde bin 413’ü üretim, 11 bin 899’u satış ve toplu tüketim olmak üzere toplam 13 bin 312 adet gıda ve yem işletmesine 2025 yılı içerisinde 145 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kontrol görevlisi ile birlikte 18 bin 758 adet denetim yapıldı. Denetimlerden 2 bin 159 adet numune alınarak analiz edildi.

Yapılan incelemelerde Türk Gıda Kodeksi’ne aykırı faaliyette bulanan işletmelere toplam 20 milyon 62 bin 849 TL idari para cezası uygulandı. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bugün de hazır yemek ve gıda satış işletmelerinde kontrollerini sürdürdü.

Denetim sonrası açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, “İlimiz genelinde yapılan aylık kontrol planı kapsamında ve bakanlığımızın ürün ve riskler bazında hazırlamış olduğu yıllık denetim programı kapsamında ilimiz genelinde denetim faaliyetleri sürdürülmektedir. İl genelinde 13 bin 312 adet gıda işletmemiz mevcut olup bu işletmelerimiz 145 adet gıda kontrol görevlimiz tarafından yıl boyunca düzenli olarak denetlenmektedir. 145 gıda kontrol görevlimiz tarafından 2025 yılı içerisinde yaklaşık 19 bin adet denetim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlerde 2 bin 156 adette numune alınmıştır. Alınan bu numuneler alınan ürüne göre gıda mevzuatına uygun olup olmadığı yönünde analize gönderilmek suretiyle analiz sonuçları değerlendirilmektedir. Şu an bulunduğumuz hazır yemek üretimi yapılan bir tesisteyiz. Bu tesislerde yıl boyunca 37 adet numune alınmış ve bu numuneler mevzuata uygun sonuçlanmıştır” dedi.

2025 YILI İÇERİSİNDE İŞLETMELERE 20 MİLYON TL ÜZERİNDE İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

2025 yılı içerisinde uygunsuz olan işletmelere 20 milyon TL üzerinde idari para cezası kesildiğini belirten Yılmaz, “Genel toplu tüketim yerlerinde 439 adet numune alınmış. Bunlardan da 53 adedi uygunsuz olarak sonuçlanmıştır. Gerek bu numune sonuçları gerekse de denetim yaptığımız işletmelerde denetim elemanlarımız tarafından tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle işletmelerimize idari yaptırımlar da uygulanmıştır. 2025 yılı içerisinde şu ana kadar 20 milyonu aşkın bir para cezası kesilmiştir işletmelerimize. Tabii gıda denetimleri bizim yaptığımız denetimler yanında tüketicilerimizin de bu konuya duyarlı yaklaşmaları son derece önemli. Alo 174 ihbar hattımız var. Bu ihbar hattına da bin 208 ihbar gelmiştir 2025 yılı içerisinde. Bu ihbarlarda gıda denetim ekiplerimiz tarafından vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde değerlendirilmiş ve uygunsuzluk tespit edilen yerlere gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır” diye konuştu.

EN İYİ DENETÇİ TÜKETİCİNİN KENDİSİDİR

Gıda güvenliğinin kırmızı çizgileri olduğunu hatırlatan Yılmaz, “Tüketici sağlığını tehlikeye düşürecek hiçbir hususa göz yummayacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Denetimlerimiz 7 gün 24 saat esasıyla devam etmektedir. Bugüne kadar bu şekilde gerçekleştirildi. Bundan sonra da aynı hassasiyetle denetim faaliyetlerimize devam edilecektir. En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. O yüzden biz tüketicilerimizi herhangi bir işletmede bir uygunsuzluk gördükleri takdirde mutlaka alo 174 ihbar hattımıza bildirmeleri hususunda bir kez daha uyarmak istiyorum. Onların bize verecekleri bilgiler çok kıymetli. Halk sağlığının korunması noktasında onlardan aldığımız ihbarlarla, bilgilerle olaya müdahale edip oradaki uygunsuzluğu gidermek, uygunsuzluğa sebebiyet verenler hakkında gerekli idari işlemleri uygulamak bu şekilde mümkün olacaktır. Bu yüzden biz tüketicilerimizi de yapacağımız bu denetimlere katkı vermeye ve gördükleri uygunsuzlukları Alo 174 ihbar hattımıza bildirmeye davet ediyorum” dedi.