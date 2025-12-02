Samsun'da İYİ Parti İl Başkanı Aksoy'a saldırı: 1 kişi gözaltında

İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy (60), kırmızı ışıkta durduğu sırada motosikletle yanına yaklaşan bir şahsın aracının kapısını açarak kendisine fiziki saldırıda bulundu.
Yapılan araştırmada saldırganın, H.A.’nın aynı gün partisinin İlkadım ilçesindeki binasında iş talebiyle görüştüğü S.Ç. (34) olduğu, görüşme sonrası Hasan Aksoy’u takip ettiği belirlendi.
Polis ekipleri saldırgan S.Ç.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan kontrolde S.Ç.’nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlendi.
Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.