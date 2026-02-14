Samsun’da katı atık deposu toplantısında gerginlik

Samsun'da mahkemenin kapasite artışı kararı için yürütmeyi durdurma kararı aldığı Aşağıavdan ve Kadamut mahallelerindeki katı atık deposu için yeni Çevresel etki değerlendirme (ÇED) toplantısı yapıldı. Toplantı, halkı proje hakkında bilgilendirmek ve görüşlerini almak amacıyla T tipi kapalı cezaevi karşısında bulunan çay ocağında düzenlendi.

Siyasi parti başkanları, yaşam savunucuları ile çok sayıda muhtar ve vatandaşın katıldığı toplantıda, proje sunumu sırasında yurttaşlar yetkililerin konuşmasına tepki göstererek itiraz etti. Firma yetkilileri projeyi anlatmakta güçlük yaşarken bazı yurttaşlar yetkililer konuşurken zaman zaman araya girerek yetkililere tepkisini gösterdi.

JANDARMA ÖNLEM ALDI

Gerginliğin artması üzerine jandarma ekipleri toplantı alanında güvenlik önlemi aldı. Toplantı sırasında, halkın soruları ve tepkileri karşısında sunum zaman zaman kesintiye uğradı. Projeye göre, mevcut düzenli depolama sahasının kapasite artışıyla birlikte mekanik ayırma tesisi, 2 sınıf düzenli depolama tesisi, atıktan tüketilmiş yakıt hazırlama tesisi ve sızıntı suyu ön arıtma tesisi yapılması planlanıyor.

CHP İlkadım İlçe Başkanı Av. Umut Alkaç yaptığı konuşmasında, “Bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi.