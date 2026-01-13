Samsun’da masaj salonuna ‘fuhuş’ operasyonu; 3 gözaltı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.01.2026 14:37:00
DHA
Samsun’un Atakum ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı; adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken ikisi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Samsun’un Atakum ilçesinde masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Atakum’daki bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait cep telefonuna el konulurken, bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.E. ve M.S. ve B.S. adliyeye sevk edildi. B.S. çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, Ş.E. ve M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

