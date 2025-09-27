Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samsun'da şehit babasının aracı kundaklandı!

27.09.2025 13:53:00
AA
Salıpazarı ilçesinde şehit özel harekat polisi Mesut Yılmaz'ın babası Mehmet Yılmaz'ın aracı, kundaklama sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fındıklı Mahallesi'nde şehit özel harekat polisi Mesut Yılmaz'ın babası Mehmet Yılmaz'ın evinin önünde park halinde bulunan hafif ticari araçta gece saatlerinde yangın çıktı.

Yangını fark eden yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonucu, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

