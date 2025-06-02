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Samsun’daki Kültür Yolu Festivali için hazırlanan afişlerde bu yıl da şehrin simgesine yer verilmedi: Onur Anıtı yine yok!

Samsun’daki Kültür Yolu Festivali için hazırlanan afişlerde bu yıl da şehrin simgesine yer verilmedi: Onur Anıtı yine yok!

2.06.2025 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
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Samsun’daki Kültür Yolu Festivali için hazırlanan afişlerde bu yıl da şehrin simgesine yer verilmedi: Onur Anıtı yine yok!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği festivalin afişlerinde geçen yıl verilen söze karşın Onur Anıtı bu yıl da unutuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali, 21-29 Haziran tarihleri arasında Samsun’da sanatseverlere kapılarını açacak. Festivalde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine kadar çeşitli etkinlikler yer alacak.

Festival için hazırlanan afişler, kentteki kamu kurumlarının dış cephelerinde yerini alırken afişlerde Onur Anıtı yerine sadece “Samsun” yazısının yer alması dikkat çekti.

'ATATÜRK KIRMIZI ÇİZGİ'

Geçen yılki afişlerde, şehrin simgesi haline gelen Onur Anıtı’nın yok sayılması tepki çekmiş, bunun üzerine festival direktörü Selim Terzi, “Atatürk kırmızı çizgimizdir” diyerek durumun seneye düzeltileceğinin sözünü vermişti. Terzi, festivalin geçen yıl yapılan basın toplantısında kendisine sorulan “Onur Anıtı yerine neden Saat Kulesi kullanıldı? Samsun’un simgesi Saat Kulesi mi” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Kültür Yolu’nun tek bir logosu var. Bu şehirlere özgü bir çalışma. Her sene o şehirden kültür ve turizm ikonu seçiliyor. Bakanlığımıza bağlı arkadaşlarımız tema çalışması yaptı. Saat Kulesi’ni seçmişler. Atatürk, kırmızı çizgimizdir. Samsun şehrinin hassasiyetini de anlayabiliyorum. Seneye düzelteceğiz.”

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