Samsun’dakı özel hastane faalıyetlerını askıya aldı, olan çalışana oldu: 200 personel mağdur

Samsun’da faaliyetlerine ekonomik nedenlerden dolayı aran veren Atasam Hastanesi’nde yaklaşık 200 personelin 4 aydır maaşlarını alamaması üzerine Samsun Tabip Odası Yönetimi sağlık emekçilerinin yanında durarak bir basın açıklamasında bulundu. Hastane önünde yapılan basın açıklamasında CHP Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan da çalışanlara destek verdi. Basın açıklamasını yapan Samsun Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Canan Seren, konuşmasında hastanede yaşanan süreci yakından takip ettiklerini belirterek “Atasam Hastanesi’nde yaşanan gelişmelerin ardından bu kurumda çalışan meslektaşlarımıza ve sağlık çalışanlarına yönelik sorumluluğumuz gereği bu açıklamayı kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Bir süredir hastanede çalışanların özlük hakları ve ödemeleriyle ilgili sorunlar yaşandığını duyuyoruz. Özel bir sağlık kurumunun hizmet dışı kalması hem hizmet erişimine hem de niteliğine olumsuz yansıyabilir, uzun vadede sağlık hizmetlerinde tekelleşme riskine yol açabilir. Tabip odası olarak önceliğimiz hekimlerin mesleki onurunun ve tüm sağlık çalışanlarının haklarının korunmasıdır” ifadelerini kullandı. Açıklamada hastane çalışanları adına söz alan, hastanede görev yapan Bahar Gül, yönetimin kendilerini süreçle ilgili bilgilendirmediğini ifade etti.

ÜCRETSİZ İZİN ÖNERİLDİ

Gül, “Hastane yönetimi, faaliyetlerini durdurduklarını ancak kapatma kararı olmadığını, eksik branşların tamamlanarak yaklaşık 6 aylık süreçte tekrar aktif hale geçileceğini söyledi. Çalışanlara ücretsiz izin önerildi ve açıldığında geri dönülebileceği belirtildi. Alacaklarımızın arabulucu kanalıyla kayıt altına alınacağını, bu işlem sonrası işten çıkışların yapılacağını ilettiler. Bir kısmımız rapor alacak. Ayrılanlar için ödemelerin ocak ayından itibaren kayıt altına alınacağını söylediler. Borçların yapılandırılması için bankalarla görüşüldüğünü, borçların tek seferde kapatılamayacağını ancak planlama yapılacağını belirttiler” diye konuştu.