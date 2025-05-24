Samsun’dan Anıtkabir’e: Gençler yürüyor

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Samsun’dan Ankara’ya “Özgürlük Yürüyüşü” için yola çıkan gençlerin son durağı Anıtkabir. CHP’li gençlerin başlattığı 450 kilometrelik yolculuk hem 19 Mayıs’ın mirasını yaşatmayı hem de özgürlük ve adalet taleplerini dile getirmeyi amaçlıyor.

Çorum’da dün mola veren gençler bugün Anıtkabir’de olacak. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da başlattığı kurtuluş mücadelesinin 106. yılında yapılan yürüyüşe Manisa Yunusemre belediye meclis üyesi Mertcan Üreten de katılarak dayanışma mesajı verdi.

Yürüyüşün öncüsü önceki dönem CHP Gençlik Kolları Atakum İlçe Başkanı Diyar Dağ şunları söyledi: “Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm siyasi tutsaklar adına yürüyüşümüz... Deniz Gezmiş’lerin yolundan, 19 Mayıs’ta ilk adımın atıldığı yerden başlayıp ebedi istirahatgâha adım adım gidiyoruz.”