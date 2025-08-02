Samsun kıyılarında tehlike: Dolgu projesine yurttaştan tepki

Samsun Tekkeköy’de Eti Bakır tarafından yapılması planlanan “Depolama Amaçlı İlave Dolgu Alanı Projesi”ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onay kararı verilmesi tepkilere neden oldu.

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Sözcüsü Adnan Korkmaz yaptığı açıklamada, projenin hukuka, bilime ve kamu yararına aykırı olduğunu belirterek “Bu proje, Samsun’un kıyılarını sanayiye açarak hem doğamızı hem halk sağlığını riske atıyor” dedi. Söz konusu proje kapsamında, 807 bin metreküplük bir dolgu üzerine asit, fosfat, silis, pirit ve kimyasal maddelerin depolanacağı 10 yeni depo inşa edilmesi planlanıyor. SAMÇEP’e göre bu depolama alanları, yalnızca çevre değil, insan sağlığı açısından da büyük tehlike oluşturuyor.

Korkmaz, “Proje açıkça Kıyı Kanunu’na aykırı. Taşma havuzlarının sızdırmazlığı, yalnızca teorik olarak anlatılmış, zemin geçirgenliği ve Karadeniz’in akıntıları dikkate alınmamış. Deniz yosunlarının yok olması ve denizel oksijen döngüsünün bozulması riski bulunuyor” diye konuştu.