Samsun Mimarlar Odası Başkanı Şener: O taş kopmasın diye önlem alınmalıydı

Yayınlanma: 30.04.2025 - 15:30

Güncelleme: 30.04.2025 - 15:30

Samsun Mimarlar Odası Şube Başkanı Burak Şener, Canik ilçesinde Adem Kaya (35) ve kızları Açelya Mina (5) ile Alya Kaya’nın (7) yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin, “Evet, yıllar boyunca yağan yağmur, eriyen kar, zamanla o kütleyi zayıflatmış olabilir. O taş kopmasın diye neler yapılması gerekiyorsa, o önlemler alınmalıydı. Şev çalışmasıyla kazı yapılmalıydı, belli oranlara göre teraslama uygulanmalıydı ama yapılmamış” dedi.

Canik ilçesindeki akaryakıt istasyonunun yanında bulunan oto yıkama bölümünde 27 Nisan akşamı otomobillerini yıkarken dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının altında kalan Adem Kaya ve kızları Açelya Mina ile Alya Kaya’nın yaşamını yitirdiği, anne Çiğdem Kaya'nın yaralandığı heyelanla ilgili Samsun Mimarlar Odası Şube Başkanı Burak Şener, DHA’ya açıklamalarda bulundu.

‘NEDEN BÖYLE BİR YER İMARA AÇILDI’

İhmallerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Burak Şener, “Böylesine dik bir kaya kütlesini hiçbir şev çalışması yapmadan orada bırakmak kabul edilebilir değil. Evet, yıllar boyunca yağan yağmur, eriyen kar, zamanla o kütleyi zayıflatmış olabilir. O taş kopmasın diye neler yapılması gerekiyorsa, o önlemler alınmalıydı. Şev çalışmasıyla kazı yapılmalıydı, belli oranlara göre teraslama uygulanmalıydı ama yapılmamış. Biz burada neyin nasıl yapılması gerektiğini tartışıyoruz, çünkü yapılması gerekenler yapılmamış. Bu sadece teknik bir eksiklik de değil. Bu ihmali doğuran asıl şey, oranın imara açılmış olması. Asıl sorgulanması gereken şey, neden böyle bir alanın imara açıldığıdır. Kimler bu kararı verdi? Hangi gerekçelerle onaylandı? Orada bugün üç insanın canına mal olan bir ihmalse söz konusu olan, bu ihmalin tohumları çok daha önce atılmış. Bu kadar kolay olmamalı imar kararları almak. Oranın imara açılmasını isteyen, bunu talep eden herkesin ve o kararı mecliste onaylayanların sorumluluğu var. O alan o şekilde bırakılmışsa, bu açık bir ihmaldir. Herkes kendini o acılı annenin yerine koysun. 3 can gitti orada. Bu kadar basit geçilemez” ifadelerini kullandı.

‘İMAR PLANLARI ANAYASA GİBİ OLMALI’

‘Deprem, sel ya da böyle bir heyelan olduğunda gerçek ortaya çıkıyor. O zaman da artık çok geç oluyor. Bu yüzden kentlerin imar planları bir anayasa gibi olmalı” diyen Şener, şöyle konuştu:

“Bugün ‘burası park alanı’ diye belirlenmiş bir yer ise, kıyamete kadar öyle kalmalı. Kimsenin şahsi çıkarları, ekonomik kaygıları bu kararların önüne geçmemeli. Ama görüyoruz ki raporlarla oynanıyor, kararlar değiştiriliyor. Belki de artık bu sistemin değişmesi lazım. Belediyelerdeki karar süreçlerinin teknik bilgiyle desteklenmesi şart. Eğer yeterli teknik bilgi yoksa bilen kurumlardan görüş alınmalı. Mimarlar Odası olarak biz zaten kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşuyuz. Bizim hiçbir ticari ya da siyasi çıkarımız yok. Tek derdimiz kamu yararı. Bu yüzden belediye meclislerinde, karar süreçlerinde meslek odalarının görüşlerine yer verilmesi gerekiyor. Çünkü biz şehirleri, insan yaşamını siyasetin üzerinde tutuyoruz. Eğer bu felaket bize bir ders verecekse, o ders sistemin artık tamamen gözden geçirilmesi gerektiğidir. Bu tür ihmallerle bir daha karşılaşmamak için teknik akla, kamu yararına ve meslek etiğine kulak verilmesi şart.”