Samsun Şehir Hastanesi’nde hakları için direnen inşaat işçileri mücadeleyi kazandı: 'İnsanların hakkını verin'

21.12.2025 04:00:00
Cemil Ciğerim
Samsun Şehir Hastanesi’nde Gürbağ Grup’a bağlı çalışan ve hak edişleri taahhüt edilen tarihte ödenmeyen işçilerin hastane önünde başlattığı eylem sonuç verdi. Yapı Yol İş Sendikası, tüm işçilerin alacaklarının şirket tarafından hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Samsun Şehir Hastanesi işçileri, mücadelelerinin sonunda amacına ulaştı. Gürbağ Grup ile imzalanan protokolde taahhüt edilen tarihte hak edişleri ödenmeyen işçilerin hastane önünde yaptıkları eylem sonuç verdi.

Yapı Yol İş Sendikası, “Cuma günü itibarıyla tüm işçilerin alacakları, şirket tarafından hesaplarına yatırıldı. Hakkını almak için yola çıkan işçi kardeşlerimizi selamlıyor; tüm işçileri örgütlü olmaya, kol kola girmeye çağırıyoruz” açıklaması yaptı. İşçiler, hastane önünde yaptıkları eylemde, “İşçileri oyalamaktan vazgeçin. Kendiniz yapmışçasına göğsünüzü gere gere övündüğünüz o binaları diken, gecesini gündüzüne katarak çalışan insanların hakkını verin” açıklamasında bulunmuş, alacaklar ödenmediği takdirde işçilerle birlikte Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde olacaklarını belirtmişlerdi. 

