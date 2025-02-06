Samsun'da 1 ton etil alkol ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda 1 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ilçesinde takip edilen minibüsü durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 1 ton etil alkol ele geçirdi.
Operasyonda, yasa dışı alkol ticareti yaptıkları tespit edilen M.K. (28) ile S.C.Ç. (31) gözaltına alındı.
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