Samsun'da 1 ton etil alkol ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 1 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da 1 ton etil alkol ele geçirildi
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AA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 16:49

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ilçesinde takip edilen minibüsü durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 1 ton etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda, yasa dışı alkol ticareti yaptıkları tespit edilen M.K. (28) ile S.C.Ç. (31) gözaltına alındı.


Etiketler: #Samsun #Alkol #gözaltı

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