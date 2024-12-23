Yılbaşı öncesi Muğla'da 'kaçak etil alkol' operasyonu: 1 gözaltı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni yıl öncesinde piyasaya sahte içki sürülmesini önlemek amacıyla düzenlediği operasyonda 300 litre kaçak etil alkol ele geçirdi. Operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi Muğla'da 'kaçak etil alkol' operasyonu: 1 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 23.12.2024 - 12:51

Marmaris ilçesinde yaşayan B.Y.’nin sahte içki üretimi ve dağıtımı yapacağı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Marmaris Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin Çıldır Mahallesi’nde gerçekleştirdiği operasyonda, şüphelinin minibüsünde yapılan aramada 300 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Etil alkolleri İzmir’den getirdiği öğrenilen B.Y., gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YURTTAŞLARA UYARI

Yetkililer, yılbaşı öncesinde sahte içki kullanımına bağlı zehirlenme vakalarının önüne geçmek amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Vatandaşların sahte içkiye karşı dikkatli olması gerektiği ve şüpheli durumlarda yetkililere ihbarda bulunmaları istendi.


Etiketler: #muğla #Alkol

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