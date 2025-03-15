Samsun'da 14 Mart töreni

Yayınlanma: 15.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.03.2025 - 04:00

Tabip odası başkanı Dr. Sema Aydoğdu törende sağlık emekçilerini, şiddet, mobbing ve acil servislerdeki yoğunluğu dile getirdi. Poliklinik hizmetlerinin kaldırılmasını ve sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını talep etti.



