Samsun'da 14 Mart töreni
Samsun Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Onur Anıtı’nda çelenk sunumu gerçekleştirdi.
Tabip odası başkanı Dr. Sema Aydoğdu törende sağlık emekçilerini, şiddet, mobbing ve acil servislerdeki yoğunluğu dile getirdi. Poliklinik hizmetlerinin kaldırılmasını ve sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını talep etti.
Etiketler: #Samsun #14 Mart Tıp Bayramı
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