Samsun'da 14 Mart töreni

Samsun Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Onur Anıtı’nda çelenk sunumu gerçekleştirdi.

Samsun'da 14 Mart töreni
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Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 15.03.2025 - 04:00

Tabip odası başkanı Dr. Sema Aydoğdu törende sağlık emekçilerini, şiddet, mobbing ve acil servislerdeki yoğunluğu dile getirdi. Poliklinik hizmetlerinin kaldırılmasını ve sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını talep etti. 



Etiketler: #Samsun #14 Mart Tıp Bayramı
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