Samsun'da 288 litre kaçak içki ele geçirildi

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 23:50

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 23:50

Devletin alkollü içeceklere uyguladığı fahiş ÖTV zamları vatandaşı kaçak ve merdiven altı içkiye itti. Sahte içki kaynaklı ölümlerde artış sürerken, polis ekiplerinin operasyonları da sürüyor. Son olarak Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, JASAT ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ilçesinde istihbari çalışmalar neticesinde iki araçta arama yaptı.

Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde F.G'ye ait 34 CZA 708 plakalı araç ve S.B'y ait 06 CMF 629 plakalı araçta yapılan aramada, 411 şişe halinde 288 litre yabancı bandrollü kaçak viski ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.