Ankara'da yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 37 gözaltı

30 Aralık 2022 Cuma, 15:44

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi ürettikleri sahte ve kaçak alkollü içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan 37 şahsı tespit etti.

Operasyon için harekete geçen ekipler, 7 ilçede gerçekleştirdikleri operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda da 9 bin 850 litre etil alkol, bin 725 şişe sahte alkollü içki, 190 adet yabancı menşeili alkollü içki bandrolü, bin 545 adet alkollü içki, bin 250 adet alkollü içki kapüşonu, 941 adet alkollü içkilerin paketlenmesinde kullanılan karton kutu, 2 bin 255 adet sahte TAPDK bandrolü, 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 20 adet dolu kartuş, 680 adet boş alkollü içki şişesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör ve 7 adet dolu fişek ele geçirildi.