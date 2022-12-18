TMMOB'den yılbaşı öncesi sahte alkol zehirlenmelerine karşı 'karekod' uyarısı
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, yılbaşı öncesi sahte alkol zehirlenmelerine dikkati çekti. Toprak, "Özellikle şişenin üzerindeki karekodu, Gelir İdaresi Başkanlığı Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (GİB BÜİS) uygulamasından kontrol ettirebilir. Bu sistem, karekod üzerinden ürünün sahte olup olmadığı hakkında bilgi veriyor" dedi.
Sahte alkol zehirlenmelerine yılbaşı gecesi öncesinde dikkat çeken TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, uyarılarda bulundu. Alkolün sahte olup olmadığının tat, koku yoluyla anlaşılamayacağını belirtti.
Toprak, "İçkinin sahte olup olmadığını dışardan bakarak anlamak ne yazık ki mümkün değil. Ürünün kapalı hali görülmeli ve kapağı kontrol edilmeli. İçki muadillerine göre çok uygun fiyatlıysa şüphe duymak gerekiyor. Tanıdık, bildik yerlerden almak önemli. Özellikle şişenin üzerindeki karekodu, Gelir İdaresi Başkanlığı Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (GİB BÜİS) uygulamasından kontrol ettirebilir. Bu sistem, karekod üzerinden ürünün sahte olup olmadığı hakkında bilgi veriyor" dedi.
"ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİYOR"
Toprak, gıda sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Metil alkolün bu ürünlerde gıda maddesi olarak kullanımı yasak ama ne yazık ki kullanılabiliyor. Alkollü içkiler tebliğine göre; 150 gram kadar metil alkol bulunabilir, bunun üzerindeki doz zehirlenme etkisi yaratır. Zehirlenmeler, 12-24 saat içinde ortaya çıkmayabilir. Zehirlenme dozuna göre değişiklik gösterebilir. Özellikle baş ağrısı, mide bulantısı gibi durumlarla başlayıp körlük, sinir sisteminde çökme hatta ne yazık ki ölümle de sonuçlanabiliyor" diye konuştu.
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