Samsun'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda, FETÖ'den aranan 2 hükümlü yakalandı.

AA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 11:46
Samsun'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aranan FETÖ hükümlülerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, biri "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, diğeri 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.


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