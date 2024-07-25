Samsun'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Samsun'da düzenlenen operasyonda, FETÖ'den aranan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aranan FETÖ hükümlülerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, biri "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, diğeri 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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