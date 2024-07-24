İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 10'u yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütsel tarza uygun ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller bulunan 15 zanlı hakkında gözaltı talimatı verildi.
Darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencilerinden oluşanlara yönelik İzmir merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Polis ekipleri, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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