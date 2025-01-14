Samsun'da çatı malzemeleri satan iş yerine silahlı saldırı! 4 el ateş açıp kaçtılar...
Samsun’da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlenirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun’un İlkadım Hançerli Mahallesi Necipbey Caddesi’nde bulunan çatı malzemeleri satan iş yerinde, A.A.’nın Atakum ilçesinde bulunan iş yerini kiralayan M.G. işleri iyi gitmeyince iş yerini kapatma kararı aldı.
Ancak içerideki eşyaları boşaltmadı. İş yeri sahibi A.A. ile kiracısı M.G. arasında anlaşmazlık çıktı. A.A., M.G.’nin mahkeme kararı ile tahliyesine karar verdi. Buna öfkelenen M.G. yanında S.A. ile A.A.’nın kendi iş yerine gidip konuşmak istedi.
A.A.’nın konuşmak istememesi üzerine M.G.’nin yanında bulunan A.A. iş yerinin yazıhane kısmına tabancayla 4 el ateş açıp kaçtılar. Tabancadan çıkan 4 kurşun iş yerinin yazıhane camına isabet etti.
2 GÖZALTI
Olaydan yaralanan olmazken, M.G. ve S.A. polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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