Samsun'da CHP'nin aracına taş ve bıçakla saldırıldı!

Samsun'da CHP'nin İlçe Başkanlığı'na ait minibüs bir şüpheli tarafından saldırıya uğradı.

DHA
Yayınlanma: 07.04.2024 - 18:24
Samsun'da CHP'nin aracına taş ve bıçakla saldırıldı!
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Samsun'da CHP İlçe Başkanlığı'na ait minibüsün taşla camlarını kırıp, lastiklerini kesen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Adem A., otoparka bırakılan CHP İlçe Başkanlığı'na ait 06 CHZ 740 plakalı minibüsün camlarını taşla kırdı, ardından lastiklerini kesti.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.


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