Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'CHP aleyhine çalışıyor' iddialarına yanıt: Akıl dışı bir şey

Yerel seçimlerde CHP aleyhine çalıştığı yönünde iddialar ortaya atılan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir genel başkanın, parti aleyhine çalışması akıl dışı bir şey" açıklaması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 09:54
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'CHP aleyhine çalışıyor' iddialarına yanıt: Akıl dışı bir şey
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili olarak 31 Mart Yerel Seçimleri üzerinden ortaya atılan iddiaya yanıt verdi. 

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde CHP aleyhine çalıştığı yönündeki sözkonusu iddia için “Parti aleyhine çalışma iddiası akıl dışı bir şey” dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu;

“Ben alana çıkmadım, doğrudur. Çünkü partinin böyle bir geleneği yok. Ama ben bazı belediye başkanlarımızın seçim çalışmalarına görüntülü olarak katıldım. Yani belediye başkanları talep ettiler, ‘Görüntülü katılabilir misiniz?’ diye. En azından buna ‘Olur’ deyip görüntülü katıldım, CHP’li belediye başkan adayına oy verilmesini istedim. Elazığ benim liseyi okuduğum kent. Burada CHP kazansın diye ilde yayın yapan üç televizyonun ortak yayınına katıldım. Dolayısıyla bir genel başkanın, parti aleyhine çalışması zaten akıl dışı bir şey. Bu biraz önyargılardan kaynaklanan veya AKP’nin trolleri tarafından yapılan bir çalışma diye söyleyebilirim. Yoksa aklı başında olan birisi bilir ki CHP’liler kendi partililerinin başarısı için çalışırlar. Zaten işin doğası da bunu gerektirir.”

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı bir kulis bilgisi paylaşmıştı.

Tv100’de Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade programında konuşan Sevinç, şunları söylemişti;

"19 Mart günü bir gazeteci arkadaşımız İhsan Akdemir, Kemal Beyi çalışma ofisinde ziyaret ediyor. Şöyle bir diyalog geçiyor; 'Sizin CHP’nin adaylarına destek verme beklentiniz var. Niye destek vermiyorsunuz? Aranızın iyi olduğu adaylara gidip destek verseniz sahada' diyor. Kemal Bey’in ifadesi şu 'Sahaya çıkarsam yenilgiyi bana yüklerler. Seçimi kaybediyorlar' demiş."


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