Samsun'da dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli adliyede

Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Samsun'da dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli adliyede
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AA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 10:13

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 17 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 13'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 4 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 18 Şubat'ta Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 17 zanlı gözaltına alınmış, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.


Etiketler: #Samsun #dolandırıcılık #dolandırıcı

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