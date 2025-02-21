Samsun'da dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli adliyede
Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 17 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 13'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 4 zanlı ise adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 18 Şubat'ta Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 17 zanlı gözaltına alınmış, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.
Etiketler: #Samsun #dolandırıcılık #dolandırıcı
En Çok Okunan Haberler
-
- TOGG'u eleştiren teğmen ihraç edildi
- IBAN'a para göndermede yeni dönem!
- AKP'den milyonlarca emekliyi üzen haber
- İkinci domuz eti skandalı!
- '147,3 milyon ons altın' Trump'ın radarında!
- İmamoğlu yarın adaylık başvurusu yapacak
- Mehmet Ali Erbil'in acı günü!
- Özel'den Bakan Şimşek'e 'TÜSİAD' önerisi
- Aynı konuşmada 6284’ü de hedef aldı!
- İşte Slavko Vincic'in tartışmalı geçmişi!