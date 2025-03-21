Samsun'da elektronik sigara görünümlü likit esrar ele geçirildi

Yayınlanma: 21.03.2025 - 11:58

Güncelleme: 21.03.2025 - 11:58

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler, şüpheli V.M'nin (49) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin Atakum ilçesindeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 231 elektronik sigara görünümlü likit esrar, 12 sentetik ecza hapı, 30 sentetik uyuşturucu, uyuşturucu öğütme aparatı, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, jandarmaya götürüldü.