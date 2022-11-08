Samsun'da facia: Devrilen motosikletteki 2 lise öğrencisi yaşamını yitirdi
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletteki 2 lise öğrencisi yaşamını yitirdi. Motosiklete bir aracın çarpıp kaçmış olma ihtimaline yönelik araştırma başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Kızılırmak Sedde Yolu mevkisinde 55 AIH 803 plakalı motosikletin devrildiğini ve yerde 2 kişinin yattığını gören bir kamyon sürücüsü, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Bölgeye giden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Çağlar Şen (17) ve Sefa Yıldırım'ın (17) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Şen ve Yıldırım'ın cesetleri, incelemenin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan bölgeye yakın yerde bulunanların çarpışma sesi duyduklarını söylemesi üzerine motosiklete bir aracın çarpıp kaçmış olma ihtimaline yönelik araştırma başlatıldı.
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