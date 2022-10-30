Trafik kazasında ölen Mustafa için karanfil bıraktılar: '5 aydır gelmeyen adalet gelsin'

30 Ekim 2022 Pazar, 16:42

Trafik kazasında 5 ay önce hayatını kaybeden Mustafa Erdoğdu için, bugün annesi Güler Erdoğdu, babası Haydar Erdoğdu, kardeşleri, akrabaları ve arkadaşları bir araya geldi.

Kazanın gerçekleştiği yerin yakınındaki alışveriş merkezi önünde toplanan ailesi ve arkadaşları, üzerinde Mustafa Erdoğdu'nun fotoğrafının bulunduğu 'Ne ihmali? Ne demek kaza? Giden canın adı Mustafa. Mustafa Erdoğdu için adalet' yazılı pankart açan yakınları, 'Mustafa için adalet, herkes için adalet', 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' yazılı dövizler açtı.

"5 AYDIR GELMEYEN ADALET GELSİN"

Erdoğdu'nun ailesi, akrabaları ve arkadaşlarından oluşan grup, '5 aydır gelmeyen adalet gelsin' sloganları atarak basın açıklaması yaptı.

Kuzeni Oya Erdoğdu, Mustafa'nın hız ve ihmale dayalı bir kaza nedeniyle, yaklaşık 14 metre sürüklenerek ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, 4 gün sonra yaşamını yitirdiğini belirtti.

Erdoğdu, olaya sebep olan sürücünün yakınlarının sahte bir görgü tanığıyla ifade vermesini sağladıklarını ve durumu kendi lehlerine çevirmek için çalıştıklarını ifade etti.

3 KASIM'DAKİ İLK DURUŞMA İÇİN ÇAĞRIDA BULUNULDU

Türkiye'de trafik kazası sonucu ölen insanların kusurlu ve suç kabul edildiği yargılamalar yapıldığını ifade eden Oya Erdoğdu, şunları söyledi:

"Bizler Mustafa'sız 5 ayı geride bıraktık. Ona çarpan ve kazaya sebebiyet veren sürücü M.A. ise bir gün bile tutuklu kalmadı, 5 aydır adli kontrol şartıyla dışarıda, ailesiyle sevdikleriyle hayatına devam etmekte. Hatta avukatı tarafından ısrarla sanık hakkında verilen adli kontrol şartının kaldırılması için dilekçe verilmektedir. Ülkemizde trafik kazası sonucu ölen insanlar için, kadere kısmete bağlanıp, ölenin öldüğüyle kaldığı dava sonuçlarından bıktık.

Bir hayat gitti, bitti. Hangi kusur, hangi hatanın karşılığı olabilir bir hayat. Adaletli bir yargılama ve cezalandırma istiyoruz. Sürücü M.A.'nın, 'Taksirle ölüme sebep olma' suçundan ceza almasını talep ediyoruz. Mustafa için adalet istiyoruz. Adalet gelene dek davanın takipçisiyiz. 3 Kasım günü saat 09.00'da Bakırköy Adliyesi'ne herkesi davet ediyoruz."

"TUTUKLAMA TALEBİNDE BULUNDUK ANCAK, TALEPLERİMİZ KARŞILANMADI"

Ailenin avukatı Hayrettin Çil ise, "Mustafa artık konuşamıyor çünkü, aşırı hızlı seyreden, takip kurallarına uymayan, öndeki aracı güvenli mesafeden takip etmediği için yol görüşü neredeyse sıfıra inen bir sürücünün çarpması sonucu katledildi. Deliller tek taraflı toplandı. Mustafa'nın sağlık durumunun nasıl gelişeceği bile beklenmeden, aynı gün içerisinde sorgu için mahkemeye çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtirazlarımız dosyaya girdi. Tutuklama talebinde bulunduk ancak, bugüne kadar bu taleplerimiz karşılanmadı" diye konuştu.

Basın açıklamasına katılan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de adaletin yerini bulmasını dilediğini belirtti.

GÖZYAŞLARIYLA KARANFİL BIRAKTILAR

Konuşmaların ardından Mustafa Erdoğdu'nun ailesi ve yakınları, gözyaşları içinde kazanın gerçekleştiği yola karanfiller ve fotoğrafının bulunduğu dövizleri bıraktı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yenibosna istikametinden Sefaköy yönüne doğru, 29 Mayıs 2022 günü saat 00.50 sıralarında seyir halinde olan Mustafa Ayrıkçil, karşıya geçmeye çalışan Mustafa Erdoğdu'ya çarptı. Ağır yaralanan Mustafa Erdoğdu kaldırıldığı hastanede 4 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

SERBEST BIRAKILDI

Kaza günü adliyeye sevk edilen sürücü Mustafa Ayrıkçil adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otomobil sürücüsü Mustafa Ayrıkçil'in önündeki aracı geçip, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Erdoğdu, çarpmanın etkisiyle metrelerce yükseye savrulmuştu. Kazada çevredeki güvenlik kameraları kayıtlarına da girmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nca yapılan soruşturmada, otomobil sürücüsü Mustafa Ayrıkçil hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede, ölen Mustafa Erdoğdu'nun yaklaşık 100 metre gerideki üst geçidi kullanmayarak, bölünmüş yolun orta refüj kısmından karşıya geçmek istediği için asli kusurlu, sürücü Mustafa Ayrıkçil ise tali kusurlu olduğu değerlendirmesi yapılan bilirkişi raporu dikkate alındı.