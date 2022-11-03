Samsun'da feci kaza: 4 sağlık çalışanı yaralandı

Samsun'da TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu hafif ticari araca çarptığı kazada 4 sağlık çalışanı yaralandı.

İHA
03 Kasım 2022 Perşembe, 13:11
Samsun'da feci kaza: 4 sağlık çalışanı yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde kavşakta Eyüp Y. idaresindeki 53 K 1760 çekici ve 53 AAG 579 dorse plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Gökhan Doğan yönetimindeki 43 ADC 271 plakalı Samsun Sağlık Müdürlüğü personelinin içinde bulunduğu hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sağlık çalışanları Eyüp Yazıcı, Hamdi Türkmen, Bayhan Ertürk ve Alican Atıcı ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kazada yaralanan 4 sağlık çalışanının Asarcık Devlet Hastanesi'ne göreve gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Samsun TIR Ticari araç

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