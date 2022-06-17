Samsun'da karne günü şüpheli ölüm: Soruşturma başlatıldı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, karnesini almak üzere okula gitmeye hazırlanan 17 yaşındaki lise öğrencisi, yaşadığı apartmanın arkasında ölü bulundu.
Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Fevzi Çakmak Sokağı'ndaki bir apartmanda temizlik yapan görevli, bir kişinin binanın arka tarafında yerde hareketsiz yattığını gördü. Görevlinin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekibi, yaptığı incelemede, özel bir lisede 3. sınıf öğrencisi olan Kartal Emir Uludağ'ın (17), yaşamını yitirdiğini belirledi.
Karnesini almak üzere okula gitmeye hazırlanan Uludağ'ın, dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düştüğü belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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