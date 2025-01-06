Samsun'da kayıp balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor

Samsun’da tekneyle açıldıkları Karadeniz’de kaybolan 2 balıkçıdan bulunamayan Muhammer Sevgili’yi (50) arama çalışması 15’inci günde de devam ediyor.

Samsun'da kayıp balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor
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İHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 12:37

Çarşamba ilçesinde 22 Aralık gecesi avlanmak için Costal Limanı’ndan ’Muratım’ isimli balıkçı teknesiyle denize açılan Muhammer Sevgili (50) ve Halil Kayış (45) kayboldu.

Kayıp balıkçılar için deniz polisleri, sahil güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri seferber oldu. İlk olarak balıkçıların teknesi, akabinde ise Halil Kayış’ın cansız bedeni bulundu.

15 GÜNDÜR ARANIYOR

Halen kayıp olan Muhammer Sevgili’yi arama çalışması ise 15’inci günde devam ediyor.


Etiketler: #balıkçı #balıkçı teknesi

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