Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları 5. gününde

Yayınlanma: 27.12.2024 - 17:50

Güncelleme: 27.12.2024 - 17:51

Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçılardan Muharrem Sevgili (52) için yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı personeli, Samsun, Tokat ve Sinop'tan gelen AFAD görevlileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sivil toplum kuruluşu ekiplerinden oluşan 128 kişi katılıyor.

Çalışmalara balıkçı tekneleri de destek veriyor. AFAD bünyesindeki arama kurtarma köpeği de limandaki kayalıklarda yapılan çalışmalarda yer alıyor.

CESEDİ BULUNAN BALIKÇI TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan, gece saatlerinde meslektaşları tarafından Karabahçe Mahallesi mevkisinde kıyıda cansız bedeni bulunan kayıp balıkçı Halil Kayış'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta çıkıp Yeşilırmak önlerinde ilerleyen 2 kişinin bulunduğu "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Arama kurtarma çalışmalarında dün kaybolan balıkçıların teknesine ait olduğu değerlendirilen ağlar bulunmuştu.