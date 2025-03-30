Samsun’da KESK, DİSK, TTB ve TMMOB ses yükseltti: ‘Geleceğimizden vazgeçmiyoruz’
KESK, DİSK, TTB ve TMMOB, son dönemdeki gözaltı ve tutuklamalar karşısında ortak basın açıklaması yaptı. KESK sözcüsü Uğurcan Albak, demokrasi ve emek haklarının yok sayıldığını belirterek, bu durumu kabul etmediklerini vurguladı.
Samsun’da KESK, DİSK, TTB ve TMMOB eylemlerde gözaltına ve tutuklamalara karşı ortak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı KESK dönem sözcüsü Uğurcan Albak okudu. Albak, “Emeğin haklarını korumanın, kazanımlarını kalıcı hale getirmenin yolu demokrasinin, adaletin, hukukun üstünlüğünün, barış ve kardeşliğin tesis edilmesinden geçmektedir. Ancak Türkiye’de uzun yıllardır ülkeyi yönetenler emeğe, emekçilere sırtını dönmüştür. Dolayısıyla demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü gibi temel değerler de bizzat ülkeyi yönetenler tarafından yıllardır yok sayılmaktadır” dedi.
‘KABUL ETMİYORUZ’
“Özellikle son iki hafta içinde yaşanan gelişmeler ise mevcut iktidarın ülkeyi hızla zifiri bir karanlığa sürüklediğini göstermektedir” diyen Albak şöyle konuştu: “Emek haklarının yok sayıldığı, demokrasinin, hukukun, adaletin kırıntılarının dahi ortadan kaldırılmak istendiği sancılı bir süreçten geçiyoruz. En temel haklarımızı yok sayan bu düzeni kabul etmiyoruz. Bizler demokratik bir ülke ve insanca yaşam için haklarımız ve geleceğimizden vazgeçmeyeceğiz.”
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