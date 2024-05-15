Samsun’da korkunç olay… Cam bardağı kırıp, arkadaşının boğazını kesti!

Yayınlanma: 15.05.2024 - 16:48

Güncelleme: 15.05.2024 - 16:48

Olay, dün akşam saatlerinde Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; K.E., sokak ortasında tartıştığı arkadaşı H.A.'nın boğazını kırdığı cam bardakla kesti.

H.A. ağır yaralanırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. K.E., ilk ifadesinde, alkol aldığını, H.A. ile tartıştıklarını ancak olay ile ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Soruşturma sürüyor.