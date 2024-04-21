14 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını uyurken boğazını keserek öldürdü
Gaziantep'te S. Y. (14), uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen babası İbrahim. Y.'yi (35) uyuduğu sırada boğazını keserek öldürdü.
Ocaklar Mahallesi'nde, sabah saatlerinde, S. Y. uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen babası İbrahim Y. ile dün gece bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın ardından S.Y., sabah erken saatlerde uyuyan babası İbrahim Y.'nin boğazını bıçakla kesti. Olayı fark eden annesi Halime Y.'nin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Y.'nin cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından götürüldüğü adli tıp morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.
ÇOCUK GÖZALTINDA
Şüpheli S.Y. ise gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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