Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 9 yaralı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrildiği kazada 7’si öğrenci 9 kişi yaralandı.

Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 9 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 12:49

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesi Susuz Mahallesi’nde Esme Gögül’ün kullandığı 55 APB 224 plakalı servis minibüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada 7’si öğrenci, servis şoförü ve 1 görevli olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü ve Durağan devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Samsun #öğrenci servisi

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