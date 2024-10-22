Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 9 yaralı

Yayınlanma: 22.10.2024 - 12:49

Güncelleme: 22.10.2024 - 12:49

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesi Susuz Mahallesi’nde Esme Gögül’ün kullandığı 55 APB 224 plakalı servis minibüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada 7’si öğrenci, servis şoförü ve 1 görevli olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü ve Durağan devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.