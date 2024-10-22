Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 9 yaralı
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrildiği kazada 7’si öğrenci 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesi Susuz Mahallesi’nde Esme Gögül’ün kullandığı 55 APB 224 plakalı servis minibüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada 7’si öğrenci, servis şoförü ve 1 görevli olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü ve Durağan devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: #Samsun #öğrenci servisi
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