Samsun’da okulda annesini öldüren liseli tutuklandı, babasına ev hapsi
Samsun'un Canik ilçesinde okul binasında annesini silahla öldüren şüpheli tutuklandı, babasına ise ev hapsi verildi.
Samsun'un Canik ilçesinde annesi Zerrin Büyük'ü (50) ortaokul binasında silahla öldüren A.A.Ö.'nün (17) İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi, babası A.Ö.'nün de Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.Ö.'ye ise ev hapsi verildi.
Olayda ağır yaralanan Bilgin İ.'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi ise devam ediyor.
Eşinden boşanmış olan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük, (50) 5 Ocak'ta arkadaşı Bilgin İ. ile velayeti babalarında bulunan iki çocuğunun eğitim gördüğü ortaokula gitmiş, okul yönetimi de babaları A.Ö.'yü telefonla arayıp annelerinin çocukları görmek için okula geldiğini bildirmişti.
Kadının büyük oğlu A.A.Ö. ortaokula gidip tabancayla binanın içinde annesine, okul bahçesinde de Bilgin İ.'ye ateş etmişti. Büyük, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, Bilgin İ. ise ağır yaralanmıştı.
Olayın ardından A.A.Ö. ve babası A.Ö. gözaltına alınmıştı.
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