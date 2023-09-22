Samsun’da otomobil öğrenci servisi ile çarpıştı: 5 yaralı
Samsun’da yoldan çıkan otomobilin öğrenci servisiyle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Feci kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisi Samsun-Ordu karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mehmethan Kaya idaresinde bulunan otomobili direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjden karşı şeride geçip Yaşar Tekin yönetimindeki öğrenci servis minibüsü ile çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobil sürücüsü Mehmethan Kaya (42) ile öğrenci servisinde bulunan Elif Ece Erkol (17), Hilal Kumaş (16), Elanur Çam (14) ve Samet Şahin (15) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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