Otomobil apartman bahçesine düştü: 3 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin apartman bahçesine düştüğü kazada 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 07:43
Otomobil apartman bahçesine düştü: 3 yaralı
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Kurtuluş Mahallesi Millet Bulvarı'nda, saat 01.00 sıralarında Demet U. (42) yönetimindeki 71 EZ 764 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 katlı apartmanın bahçesine düştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü Demet U. ile Elif U. (7) ve Ahmet D. (15) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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