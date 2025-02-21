Samsun’da özel endüstriyel bölge ilanına tepki

Yayınlanma: 21.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 21.02.2025 - 04:00

Karara tepki gösteren Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası ortak açıklamasında, 4734 sayılı Kanun’un 4/Ç maddesi gereğince, özel endüstri bölgesi ilan edilecek alanlarda “ÇED olumlu” veya “ÇED gerekli değildir” kararının alınması zorunlu olduğu anımsatıldı.

SAMÇEP Sözcüsü Adnan Korkmaz, ÇED süreci tamamlanmadan Eti Bakır’ın özel endüstriyel bölgesi ilan edildiğini öne sürerek sanayi tesislerinden yayılan kükürt dioksit, azot oksitler ve partikül maddelerin halk sağlığını doğrudan tehdit ettiğini vurguladı.

TALEPLER SIRALANDI

Kararın iptal edilmesi için yetkililere çağrıda bulunan Korkmaz, şu talepleri kaydetti: “Hukuksuz bir şekilde alınan Özel Endüstriyel Bölge kararı derhal iptal edilmeli. Bağımsız çevre uzmanlarının bölgede detaylı bir denetim yapmalı ve halk sürece dahil edilmeli. Hava ve su kirliliği ölçümlerinin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmalı. Sanayi yatırımlarında halk sağlığı ön planda tutulmalı, bilim insanlarının görüşleri dikkate alınmalı. Sürdürülebilir ve çevre dostu sanayi politikalarına teşvik edilmeli.”

