Samsun'da saldırıya uğrayan Onur Anıtı'nda güvenlik tedbirleri artırıldı

29 Ekim 2022 Cumartesi, 11:07

İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na 3 Şubat günü ciple gelen 2 kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi bırakıp kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Polis, 13 ayrı suçtan toplam 38 dosyaları bulunan kuzenler Celali Rahman Fidan (39) ve Batuhan Fidan'ı (25) yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayın ardından binlerce kişi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi 'anıta saygı' nöbeti başlattı. Anıt çevresinde belediyelerce kurulan çadırlarda gece-gündüz nöbet tutan kalabalıklar, 4 gün boyunca İstiklal, İzmir ve Onuncu Yıl marşlarını söyleyerek saldırıyı kınadı. Saldırıya tepki için bir araya gelen belediye ve siyasi partilerin il başkanları ortak açıklama yaptı.

CEZA İNDİRİMİ UYGULANMADI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, kuzenler hakkında 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından iddianame hazırladı. 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Celali Rahman Fidan ve Batuhan Fidan'a, 5 yıl 22'şer gün hapis cezası verildi. Sanıkların cezasında indirim uygulanmadı.

GÜVENLİK ARTIRILDI

Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'nda, 3 Şubat'ta gerçekleşen saldırının ardından valilik, emniyet ve belediyelerin ortak çalışması ile yeni tedbirler alındı. KGYS kameralarının sayısı artırılan, ışıklandırılan, kontrolsüz araç girişleri engellenen ve çevresi yeniden düzenlenen parkta, polis ve zabıta ekipleri nöbete başladı.

Atatürk Parkı’ndaki önlemleri değerlendiren Mimarlar Odası Kent İzleme Komitesi Üyesi İshak Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu talihsiz saldırının yapılış biçimi değerlendirildiğinde birtakım güvenlik zafiyetleri karşımıza çıkıyor. Buradaki yeni önlemler, durumun ne kadar ciddiye alındığını ortaya çıkarıyor. Ardından burada alınan birtakım önlemler, durumun ne kadar ciddiye alındığını ortaya çıkarıyor. Bunun dışında o güne kadar yetersiz olan aydınlatmalar artırılmış durumda. Güvenlik güçleri burada sürekli önlem alıyor ancak gelişen teknolojiyi de değerlendirmek lazım. İnsan gücüyle değil de teknoloji ile daha sağlıklı bir koruma olabileceğini düşünüyorum. Birtakım güvenlik sensörleriyle özellikle gece saatlerinde anıta belli bir mesafeden fazla yakınlaşma engellenebilir. Tabi o gün buradaki en büyük sorunlardan biri anıta halat takılarak araçla çekilmeye çalışılmasıydı. Bu noktada da dikkat edilmesi gereken husus özellikle bu anıta kontrolsüz araç girişinin mutlaka engellenmesi gerekliliğidir. Şu anda araçların giremediğini de görüyoruz."