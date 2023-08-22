Samsun’da silahlı saldırı: 1’i ağır 2 yaralı
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun’un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi Topal Osman Sokak’ta silahlı saldırıya uğrayan İbrahim G. kafasından vuruldu. Aynı olayda Hasan E.K. de tabanca kabzası ile kafasına vurularak hastanelik oldu.
DURUMU CİDDİ
Her iki yaralı da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İbrahim G.’nin hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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