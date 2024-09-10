Samsun'da su kuyusu kazısında göçük: 2 işçi toprak altında
Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açarken meydana gelen göçükte, 2 kişi toprak altında kaldı. Ekiplerin 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Bafra ilçesi Evrenuşağı Mahallesi’nde su kuyusu açılırken göçük meydana geldi. Kuyuda çalışan işçilerden Sabri Bayraktar ve Mustafa Aydın, yaklaşık 10 metre derinlikte oluşan göçükte toprak altında kaldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kuyunun bulunduğu alanın fındık bahçesi olması nedeniyle kurtarma ekiplerinin araçları araziye ulaşmakta zorluk yaşadı.
Güçlükle gidilen bölgede ekipler işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.
Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti.
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