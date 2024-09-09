Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 16:18

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu D.K. ve U.K.’yi gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, U.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #adli kontrol #Samsun

İlgili Haberler

Samsun’da döküm fabrikasında patlama: 5 yaralı

Samsun’da döküm fabrikasında patlama: 5 yaralı
Samsun’da zincirleme kaza: 1’i ağır, 5 yaralı

Samsun’da zincirleme kaza: 1’i ağır, 5 yaralı
Samsun’da 2 grup arasında silahlı çatışma: 1 kişi vuruldu

Samsun’da 2 grup arasında silahlı çatışma: 1 kişi vuruldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler