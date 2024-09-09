Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu D.K. ve U.K.’yi gözaltına aldı.
Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, U.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #adli kontrol #Samsun
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