Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Yayınlanma: 09.09.2024 - 16:18

Güncelleme: 09.09.2024 - 16:19

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu D.K. ve U.K.’yi gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, U.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.