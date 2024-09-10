Samsun'da su kuyusu kazısında göçük: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Yayınlanma: 10.09.2024 - 12:38

Güncelleme: 10.09.2024 - 15:03

Bafra ilçesi Evrenuşağı Mahallesi’nde su kuyusu açılırken göçük meydana geldi. Kuyuda çalışan işçilerden Sabri Bayraktar ve Mustafa Aydın, yaklaşık 10 metre derinlikte oluşan göçükte toprak altında kaldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kuyunun bulunduğu alanın fındık bahçesi olması nedeniyle kurtarma ekiplerinin araçları araziye ulaşmakta zorluk yaşadı.

Güçlükle gidilen bölgede ekipler işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti.

2 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göçüğün bir kuyu kazısında yaşandığını anımsattı.

İlk bilgilere göre 2 kişinin kuyu kazdığının 1 kişinin de dışarıda beklediğinin anlaşıldığını belirten Doğan, "Göçük oluşunca haber veriyorlar. AFAD, belediye, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde hızlı bir çalışma yürüttü. İş makinelerinin çalışması sonucu, kısa süre önce söz konusu vatandaşların cansız bedenine ulaşıldı." dedi.