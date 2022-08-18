Samsun'da şüpheli ölüm

Samsun'da evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 25 yaşındaki Z.T.'nin ölümü şüpheli bulundu.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2022 Perşembe, 11:09
Samsun'da şüpheli ölüm
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Samsun'un Atakum ilçesinde 25 yaşındaki Z.T. arkadaşının evinden aniden rahatsızlandı.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Z.T. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Z.T.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. 

 


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