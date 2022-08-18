Samsun'da şüpheli ölüm

18 Ağustos 2022 Perşembe, 11:09

Samsun'un Atakum ilçesinde 25 yaşındaki Z.T. arkadaşının evinden aniden rahatsızlandı.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Z.T. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Z.T.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.